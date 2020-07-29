РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Домодедове возобновила работу мобильная поликлиника, график выезда специалистов составляется, исходя из потребностей в них жителей, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В городском округе Домодедово возобновила работу мобильная поликлиника. Каждый месяц в Домодедовской центральной городской больнице утверждается график выезда узких специалистов в отдаленные территории округа, который составляется, исходя из потребностей в них жителей Домодедова», - говорится в сообщении.

На местах работу с прикрепленными к медучреждениям жителями, которые нуждаются в консультациях профильных специалистов, ведут участковые врачи-терапевты.