РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Лучшие стритболисты региона встретятся на кубке Давида Берлина в подмосковном Красногорске 8 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«8 августа 2020 года в рамках празднования Дня физкультурника в Красногорске на базе Арены имени Владимира Петрова состоятся соревнования по стритболу на Кубок Давида Берлина. На нем традиционно соберутся лучшие игроки Московской области», - говорится в сообщении.

Турнир в этом году пройдет в шести различных возрастных категориях среди мужчин и женщин. Кроме того, отдельной зачетной группой станет категория семейных команд без ограничения по возрасту. По окончании соревнований победители и призеры будут награждены медалями и кубками министерства физической культуры и спорта Московской области и спортивными подарками. Абсолютно все участники Кубка Берлина получат сувенирную продукцию.

«Соревнования на Кубок Давида Берлина являются одними из самых популярных в Московской области и высоко ценятся местными стритболистами. Мы ежегодно проводим этот турнир, который не только собирает сильнейших игроков Подмосковья, но и прославляет фигуру легендарного Давида Яковлевича», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в регионе есть множество современных и комфортных площадок, способных обслужить подобные соревнования на высшем уровне. В этом году игры первенства примет Красногорск.