С началом арбузного сезона вновь актуальными становятся вопросы о выборе вкусной и качественной ягоды. Селекционер и деревенский блогер Василий Фысына из Херсонской области с 45 тысячами подписчиков на платформе «Яндекс. Дзен» рассказал корреспонденту РИАМО о необычных сортах арбуза, правилах их выбора и секретах выращивания в средней полосе России.

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– Скажите, какой сорт, на ваш взгляд, заслуживает особого внимания покупателей?

– Не стоит зацикливаться на поиске какого-то определенного сорта – в сезон все арбузы отличные. Сейчас, когда лето пошло на спад, созревают среднеспелые и поздние сорта бахчевых культур. Например, честный, вкусный, сочный и сладкий астраханский арбуз. Только не верьте продавцам, которые выдают за него те ягоды, что лежат на прилавках именно сейчас. Астраханский арбуз относится к среднеспелым сортам – его плоды созревают только в конце августа. С учетом времени, необходимого на доставку, в регионах его появления на прилавках можно ждать не раньше конца августа – начала сентября.

В сентябре в продаже появится вкусный сорт из Волгограда под названием «Холодок» – у него толстая кожура, яркая красная мякоть и черные семечки. Узнать плоды можно по чуть вытянутой форме, напоминающей овал. Плоды не слишком большие – около 5-6 килограммов. Они, к слову, отлично хранятся и могут лежать до поздней осени. Вкусный и российский сорт «Волжанин» – его выращивают на Юге и в Молдове. Мякоть зернистая, сладкая, медовая. Жаль, что хранятся такие плоды очень плохо. Купили – быстро съедайте.

– Какие новые и необычные сорта арбузов вы можете посоветовать?

– Интересный и вкусный сорт «Лунный» со своеобразной желтой сладкой мякотью. Во вкусе чувствуются выраженные нотки меда, ванили и лимона. Семечки очень нежные, их почти нет в мякоти. Кстати, сорт отлично выращивается даже в средней полосе России, в Астрахани их тоже становится все больше. Интересно, что сорт вывели, скрестив обычный астраханский арбуз с диким. Получился такой необычный результат.

Появились и арбузы «наоборот» – кожура, как у дыни, желтая, а мякоть красного цвета. Сорт называется «Подарок солнца». Плоды вырастают весом примерно до 4 килограммов, у них тонкая кожица и сладкая мякоть. К слову, сейчас сорт выращивают даже в Сибири, но арбузы там практически не вырастают крупными и сладкими.

пресс-служба администрации Раменского района

– Расскажите о самом необычном сорте арбуза?

– Это японские арбузы сорта Дэнсукэ. Плоды выглядят необычно – черные, гладкие, глянцевые и круглые. Мякоть у арбуза точно такая же, как и у привычных для нас ягод – красная, сочная и сладкая. Ценятся плоды за оригинальный внешний вид. Только в открытой продаже вы их вряд ли найдете. Японцы продают их на аукционах, как европейцы трюфели, по баснословной цене порядка 6 тысяч долларов за килограмм.

– Квадратные арбузы тоже придумали выращивать японцы. Они вкусные?

– Начнем с того, что форма создана исключительно для удобства употребления, продажи и перевозки. Это скорее маркетинговый ход, нежели желание вывести что-то новое, необычное и вкусное для покупателей. Берут обычное семечко и сажают его в пластиковую «колодку», в итоге вырастает плод квадратной формы. Вот и все секреты. Однако, за удобство и необычность производители просят в 30 раз больше, нежели за килограмм обычного арбуза. Думаю, что переплачивать тут ровным счетом не за что. Теоретически любой российский дачник может провести эксперимент и вырастить точно такой же квадратный арбуз.

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flickr.com, Joi Ito

– Арбузы любят теплый климат, неужели их можно вырастить в средней полосе России?

– Вырастить можно, но в средней полосе важно защищать культуры от заморозков. Бахчевые – очень теплолюбивые растения. Они рискуют погибнуть при малейшем снижении температуры. Задумаете сажать арбузы – запасайтесь пластиковыми бутылками объемом 1 и 5 литров. Дно бутылок срезают, ставят одну в другую на манер матрешки и укрывают побеги. Двойную защиту снимают где-то в середине июня, когда почва на 100% прогревается.

– Какие сорта дачники могут выращивать на своих участках?

– Наверное, не буду оригинален, если предложу сорт, который называется «Сахарный малыш». Да, арбузы вырастают небольшими – около 2 килограммов, реже – до 5 килограммов. Зато они редко болеют, не водянистые на вкус, мякоть сладкая и не ватная, даже если лето выдалось умеренно теплым.

– Все боятся нитратов и нитритов. А чем вы рекомендуете подкармливать арбузы?

– Лично я всегда выступаю за органические удобрения – навоз, зола, птичий помет, торф. Полезны любые подкормки, которые содержат фосфор, калий и азот. Идеальное удобрение – перегной. Его вносят непосредственно перед высадкой растений. Мне нравится жидкий способ, когда перегной разбавляют с водой в пропорциях 1 к 5, а потом поливают полученной жидкостью бахчевые. Не менее важно организовать боковой полив арбузов, периодически рыхлить землю и удалять сорняки. Так вы самостоятельно сможете вырастить крупный, сладкий и уж точно натуральный арбуз.

– Как вы посоветуете выбирать арбузы?

– Дам старый добрый совет – стучите. Звук у спелого плода получается глухой, «далекий», с легким эхом внутри плода. Хвостик должен быть сухим. Еще один хороший опознавательный признак – пятно на кожуре. В идеале оно должно быть желтого цвета. Такое пятно говорит о том, что арбузу хватило на бахче солнца, и мякоть накопила сладость. У белесых плодов вкус может быть невыраженным и водянистым. Дам еще один совет. Попробуйте купить у одного продавца арбуз. Если он сладкий, то с большой долей вероятности, сладкой окажется и вся партия.