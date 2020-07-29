РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годов идет в соответствии с графиком в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Подготовку к отопительному периоду, противопожарную безопасность и работу гидротехнических сооружений рассмотрели на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горокруга Красногорск 28 июля.

«На сегодняшний день все работы ведутся в штатном режиме. Нам пришлось серьезно усилиться в июле, потому что по причине пандемии коронавируса в мае и июне мы не могли проводить профработы. Но уже на сегодняшний день мы довели интенсивность работ до необходимых величин и идем в графике», – доложил генеральный директор АО «Красногорская теплосеть» Егор Музланов.

По его словам, на прочность проверили почти 240 километров сетей и 60% котельных, относящихся к АО «Красногорская теплосеть». Предприятие планирует завершить все работы в августе.

О ходе профилактических работ по подготовке топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду комиссии доложили также руководители АО «Мосолгаз» и АО «Мособлэнерго».

В ходе заседания рассмотрели также вопросы противопожарной безопасности и функционирование гидротехнических сооружений округа. Глава горокурга Красногорск Эльмира Хаймурзина поручила руководителям профильных отделов администрации подготовить перечень гидротехнических сооружений, которые следует привести в порядок в ближайшее время.

«В связи с обильными осадками по поручению главы округа экстренные и коммунальные службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности», - заключается в материале.