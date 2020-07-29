РИАМО - 29 июл. Дом в районе Очаково–Матвеевское на улице Веерная по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году, сейчас там идут работы по устройству монолитных конструкций девятого этажа и устройству внутренних технических коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.



Жилой дом состоит из шести секций переменной этажности и возводится по индивидуальному проекту.

«Всего в Западном административном округе новые квартиры получат жители 559 домов, утверждены 44 «стартовые» площадки. В стадии строительства в ЗАО находятся 13 жилых домов для переселения по программе реновации», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

До конца года планируется вести в эксплуатацию три жилых дома и приступить к строительству еще на 3 площадках для возведения жилых домов в рамках реализации программы реновации.



«В районе Очаково–Матвеевское новые квартиры получат жители 67 домов, для начала переселения подобраны 5 стартовых площадок», - добавил Загрутдинов.