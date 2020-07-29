РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В городском округе Мытищи продолжаются проверки частных земельных участков на наличие борщевика Сосновского, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

«Продолжаются проверки частных земельных участков, проводятся работы по удалению борщевика Сосновского. Собственники участков, которые не проводят уничтожение, будут вызваны на беседы в административную комиссию», - говорится в сообщении.

Собственники и арендаторы земельных участков в Подмосковье обязаны истреблять борщевик. С 2018 года муниципальные земельные инспекторы имеют право привлекать к административной ответственности тех, кто не принимает меры борьбы с борщевиком.