РИАМО - 29 июл. На территории новой Москвы в поселке Марушкинское появится завод по производству готовых строительных модулей, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На территории Новомосковского административного округа появится роботизированный завод по производству сверхкрупноразмерных модулей для строительства жилых домов», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Площадь завода составит более 160 тысяч квадратных метров. Там появится 2,5 тысяч новых рабочих мест.

С производства на стройплощадку будут доставлять уже «готовые квартиры», поэтому на установку модулей потребуется минимальное количество времени.

Модуль представляет собой блок до 100 квадратных метров со всеми необходимыми инженерными системами. Его готовность составляет 97%.