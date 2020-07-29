РИАМО - 29 июл. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с министрами и главами ряда ведомств по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ТАСС.

«Президент сегодня (29 июля - ред.) будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки, <...> вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. <...> Он проведет большое совещание по этой тематике», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент сам выступит с докладом, а также заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.

На заседании также обсудят обеспечение граждан лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

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29 ИЮЛЯ

- Вакцина против Covid‑19 может поступить в гражданский оборот с 15 августа. Убедиться в ее эффективности можно будет только спустя пять-шесть месяцев.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.