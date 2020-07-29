РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. В среду сгорел частный дом в деревне Дятловка подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, деревня Дятловка, дом №10 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в среду в 00:10.

«В 04:50 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара были привлечены две единицы техники и шесть человек.