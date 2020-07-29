РИАМО - 29 июл. Московский коксогазовый завод проводит ремонт агрегатов, обеспечивающих стабильную работу техоборудования и выполнение экологических требований, говорится в сообщении пресс-службы АО «Москокс».

В работу включили резервное оборудование. Операции по очистке коксового газа и выработке продукции идут в полном объеме.

«В цехе улавливания остановлен на ремонт электрофильтр С-180. Запущен после ремонта электрофильтр С-140, работа которого в составе оборудования первичной очистки газа обеспечивает его очистку от паров каменноугольной смолы», — говорится в сообщении.

Все четыре электрофильтра С-140 работают. В коксовом цехе идет замена изношенных вентиляторов пылеулавливающих установок, также идет подготовка к капремонту градирни.

«Большой объем проводимых ремонтных работ гарантирует дальнейшее качественное функционирование пыле- и газоулавливающего оборудования и обеспечение нормативных экологических показателей», — отметил операционный директор АО «Москокс» Николай Зубахин.