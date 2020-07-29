РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. На 100 баллов сдали ЕГЭ 19 выпускников щелковских школ, девять из них отличились в знании литературы, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
В этом году из-за пандемии коронавируса экзамены сдавали только абитуриенты высших учебных заведений.
«Один из выпускников набрал 100 баллов по географии, а таких результатов всего три на все Подмосковье», - говорится в сообщении.
Девять ребят отличились в знании литературы, два абитуриента проявили себя в знании современных технологий – получили высший балл по информатике и ИКТ, один сдал на 100 баллов историю, шесть - русский язык, и один - географию.
Всего в школах городского округа Щелково ЕГЭ в течение июля сдавали более 1 тысячи абитуриентов, в том числе 846 ребят, окончивших школу в этом году, и выпускники прошлых лет, студенты колледжей.
Сейчас подводятся итоги результатов по обществознанию, химии, биологии и иностранному языку, так что студентов набравших 100 баллов может быть больше.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
13 вопросов | Пройден 33242 раза
6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии