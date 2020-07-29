РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. На 100 баллов сдали ЕГЭ 19 выпускников щелковских школ, девять из них отличились в знании литературы, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В этом году из-за пандемии коронавируса экзамены сдавали только абитуриенты высших учебных заведений.

«Один из выпускников набрал 100 баллов по географии, а таких результатов всего три на все Подмосковье», - говорится в сообщении.

Девять ребят отличились в знании литературы, два абитуриента проявили себя в знании современных технологий – получили высший балл по информатике и ИКТ, один сдал на 100 баллов историю, шесть - русский язык, и один - географию.

Всего в школах городского округа Щелково ЕГЭ в течение июля сдавали более 1 тысячи абитуриентов, в том числе 846 ребят, окончивших школу в этом году, и выпускники прошлых лет, студенты колледжей.

Сейчас подводятся итоги результатов по обществознанию, химии, биологии и иностранному языку, так что студентов набравших 100 баллов может быть больше.