РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В подмосковных Люберцах жительнице после обращения за помощью приобрели дорогие лекарства, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

К депутату Московской областной думы от фракции «Единая Россия» Дмитрию Дениско обратилась жительница городского округа Люберцы. Она попросила парламентария помочь в приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, которые ей назначены для прохождения лечения.

«Приобрести их самостоятельно женщине не под силу из-за немалой стоимости. Дмитрий Дениско купил необходимые лекарства на сумму 5,8 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Депутат принял решение приобрести лекарства и уколы, чтобы жительница смогла пройти полный курс лечения.

«Этих препаратов хватит жительнице на месяц ее лечения, но курс реабилитации длительный, поэтому лекарств нужно в два раза больше», - заключил Дениско.

Люберчанка выразила депутату большую благодарность за его добрые дела.