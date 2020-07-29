РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Жителей подмосковных Люберец призвали не оплачивать услуги ЖКХ в ряде кассовых пунктов округа, это связано с оптимизацией их работы, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

«МособлЕИРЦ рекомендует клиентам не производить оплату ЖКУ в кассовых пунктах ООО «Коммунальные технологии». Рекомендации МособлЕИРЦ по неоплате ЖКУ через указанные кассовые пункты связаны с оптимизацией работы в целях повышения надежности прохождения платежей. Приоритет МособлЕИРЦ - работа с партнерами, имеющими лицензии Центрального банка РФ на прием денежных средств от населения», - говорится в сообщении.

Данные кассовые пункты расположенных по адресам: улица Воинов-Интернационалистов, дом №15; улица Красногорская, дом №23А; улица Куракинская, дом №6; улица Новая, дом №2А; Октябрьский проспект, дома №№5, 375 корпус 1; улица Строителей, дом №11А; улица 3-е Почтовое отделение, дома №№43, 65; улица Урицкого, дом №17; улица Юбилейная, дом №5А.

Кроме того, не рекомендуют оплачивать ЖКУ по адресам: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №40Б; поселок Красково, улица КСЗ, дом №17, а также в кассе ООО «Коммунальные платежи онлайн» по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №2.

«Жители городского округа Люберцы могут оплатить жилищно-коммунальные услуги в клиентских офисах МособлЕИРЦ, в отделениях и терминалах Сбербанка, банков «Возрождение», МКБ, ВТБ, Мособлбанка, и отделениях ФГУП «Почта России». При оплате через «Почту России» взимается комиссия за перевод денежных средств. Кредитные организации (Сбербанк, ВТБ и другие банки) принимают платежи за ЖКУ исходя из собственного размера вознаграждения»,- отмечается в материале.

Без комиссии оплатить ЖКУ и передать показания приборов учета можно в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ.