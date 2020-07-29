РИАМО - 29 июл. Роскачество рекомендует не увлекаться холодными чаем и кофе в жару, так как в этих напитках много калорий, сообщает Газета.ru.

В ведомстве рассказали, что в охлажденный кофе производители добавляют сахар, сливки, подсластители и различные стабилизаторы кислотности.

«Калорийность такого напитка выше, чем у обычных латте или капучино», — отмечается в материале.

Эксперты подсчитали, что в 1,5 литрах холодного чая может содержаться 40-50 граммов сахара. При этом врачи советуют каждый день употреблять не более 50 граммов сахара. В холодном чае также могут быть подсластители, которые вызывают диабет и сердечные заболевания.

Специалисты Роскачества провели исследование и советуют обращать внимание при выборе напитка на количество сахара и консервантов в составе.

Холодный кофе рекомендуется тем, у кого есть проблемы пищеварительного тракта. Холодное заваривание снизит потенциальный риск изжоги и желудочных расстройств.