РИАМО - 29 июл. Роскачество рекомендует не увлекаться холодными чаем и кофе в жару, так как в этих напитках много калорий, сообщает Газета.ru.
В ведомстве рассказали, что в охлажденный кофе производители добавляют сахар, сливки, подсластители и различные стабилизаторы кислотности.
Эксперты подсчитали, что в 1,5 литрах холодного чая может содержаться 40-50 граммов сахара. При этом врачи советуют каждый день употреблять не более 50 граммов сахара. В холодном чае также могут быть подсластители, которые вызывают диабет и сердечные заболевания.
Специалисты Роскачества провели исследование и советуют обращать внимание при выборе напитка на количество сахара и консервантов в составе.
Холодный кофе рекомендуется тем, у кого есть проблемы пищеварительного тракта. Холодное заваривание снизит потенциальный риск изжоги и желудочных расстройств.
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