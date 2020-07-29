РИАМО - 29 июл. Минсельхоз Подмосковья проведет конкурс на получение гранта «Агростартап» 31 июля, конкурс будет уже второй по счету, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Гранты выдают на конкурсной основе для создания и развития ферм на сельских территориях Московской области.

«Конкурсные мероприятия по предоставлению такого вида государственной поддержки, как грант «Агростартап» проводятся в регионе с прошлого года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что на сегодняшний день заявки на получение грантов этого вида поддержки подали 28 претендентов.



Прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов «Агростартап» идет с 1 июня.



«Максимальный размер грантов «Агростартап» составляет шесть миллионов рублей. Объем средств, предусмотренный на данный вид гранта в 2020 году, составляет 50,7 миллиона рублей», - отметил Разин.