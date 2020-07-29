РИАМО - 29 июл. Минсельхоз Подмосковья проведет конкурс на получение гранта «Агростартап» 31 июля, конкурс будет уже второй по счету, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Гранты выдают на конкурсной основе для создания и развития ферм на сельских территориях Московской области.
Он добавил, что на сегодняшний день заявки на получение грантов этого вида поддержки подали 28 претендентов.
Прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов «Агростартап» идет с 1 июня.
«Максимальный размер грантов «Агростартап» составляет шесть миллионов рублей. Объем средств, предусмотренный на данный вид гранта в 2020 году, составляет 50,7 миллиона рублей», - отметил Разин.
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