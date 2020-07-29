РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В среду Красковский культурный центр приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия, в 15:00 пройдет онлайн-игра, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 15:00 состоится онлайн-игра «Самый внимательный». Присоединяйтесь и проведите время интересно и с пользой!» - говорится в сообщении.

В 19:00 состоится кулинарный видео мастер-класс.

Мероприятия пройдут по ссылкам: https://vk.com/kraskovo_kkc и https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru/.