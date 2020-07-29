РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Жительница Люберец Вероника Малюгина-Корниенко стала лауреатом I степени Международного фестиваля-конкурса «Живая страна», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберчанка Вероника Малюгина-Корниенко стала лауреатом I степени Международного фестиваля-конкурса «Живая страна». Конкурс проходил в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

Она занимается в школе-студии эстрадного вокала «Геометрия успеха» городского округа Люберцы. На конкурсе Вероника выступала в номинации «Эстрадный вокал», возрастная категория 17-20 лет.

«Поздравляем Веронику и ее преподавателя Татьяну Матвееву с заслуженной победой», - заключается в сообщении.