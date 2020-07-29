РИАМО - 29 июл. В столичном Парке Горького не будут устраивать праздничных гуляний в честь 90-летия Воздушно-десантных войск России, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы парка.

День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2020 году Воздушно-десантные войска отмечают свое 90-летие.

«Мы не будем организовывать праздничные гуляния в честь праздника», - сказал собеседник агентства.

В Москве главными местами гуляний десантников в праздничный день являются Парк Горького и ВДНХ. Каждый год люди в тельняшках и голубых беретах прогуливаются по паркам с флагами ВДВ и по традиции окунаются в фонтаны.

Местом сбора десантников в Москве также является сквер у памятника «отцу» Воздушно-десантных войск Василию Маргелову, который открыли на севере города в 2018 году.

В настоящее время в связи с пандемией коронавирусной инфекции проведение публичных массовых мероприятий в Москве ограничено.