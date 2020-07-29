РИАМО - 29 июл. За первое полугодие 2020 года смертность от онкологических заболеваний в Подмосковье стала почти на 9,6% ниже, чем за такой же период 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Показатель уменьшился со 176,7 случая на 100 тысяч населения до 159,6 случая на 100 тысяч населения.

«Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из задач национального проекта «Здравоохранение» и приоритет в нашей работе. Большое внимание мы уделяем диагностике злокачественных новообразований на ранней стадии, что позволяет своевременно начать лечение», — подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева закупили 192 единицы медоборудования для диагностики и лечения онкологии, включая маммографы, рентген-аппараты, флюорографы, аппараты МРТ и видеоэндоскопические стойки. Сумма закупки составила почти 1,9 миллиарда рублей.