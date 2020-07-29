РИАМО - 29 июл. Капитальный ремонт Большого Каменного моста в столице завершится в конце 2021 года, до этого мост ни разу капитально не ремонтировали, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход капитального ремонта Большого Каменного моста. Он отметил, что за последние годы в столице было отремонтировано 11 мостов и 12 путепроводов, в минувшем году ремонт провели на Большом Москворецком мосту.

«Теперь настал черед и его «собрата» – Большого Каменного моста, который за свою 80-летнюю историю ни разу капитально не ремонтировался. Во время работ движение пешеходов и транспорта по мосту сохраняется», – сказал Собянин.

Большой Каменный мост через Москву-реку возвели в 1938 году по проекту архитекторов В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейха и М.А. Минкуса. Он соединяет улицу Серафимовича с улицами Знаменка, Волхонка, Моховая и Боровицкой площадью и является объектом культурного наследия.

Капитальный ремонт Большого Каменного моста не проводили с момента постройки. К настоящему моменту на сооружении появились трещины, опоры обветшали, деформационные швы и гранитная облицовка разрушились. Эксперты заявили, что некоторые элементы сооружения находились в предаварийном состоянии. Проверки показали, что грузоподъемность моста понизилась.

Проект капитального ремонта Большого Каменного моста подготовили в 2019 году. Ремонт начали в июле текущего года, по факту мост будет собран заново, но движение пешеходов и транспорта по нему сохранится.

Во время капитального ремонта будут отреставрированы гранитная облицовка и ограждения, восстановлены бетонные поверхности и металлоконструкции, заменено асфальтовое покрытие. Кроме того, специалисты обновят исторические витражи.

В настоящее время ведутся демонтажные работы, переключение кабелей связи по временной схеме. В работах задействованы 199 рабочих и 35 единиц техники.