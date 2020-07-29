РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Госавтоинспекторы напомнили водителям в подмосковном Красногорске о недопустимости вождения в нетрезвом виде, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«В рамках социального раунда безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции горокруга Красногорск с помощью тематических листовок напомнили водителям о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде», - говорится в сообщении.

После разъяснительных бесед автоинспекторы каждому автолюбителю вручили тематические листовки.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости употребления алкоголя перед поездками на автомобиле и накануне, просит не подвергать жизнь и здоровье окружающих опасности, не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также убедительно просит граждан о содействии в выявлении указанных нарушителей», - добавляется в материале.

Обо всех фактах нетрезвого вождения можно сообщить в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71, на телефон доверия ГУ МВД: 8(499)763-11-82, в отдел ГИБДД УМВД России по горокругу: 8(495)562-87-44, в 11-й батальон ДПС 1 полка (северный): 8(495)994-53-08.