РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Домодедове выставили на аукцион здание склада площадью 243,9 квадратных метра, которое сдают в аренду, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Домодедове сдается в аренду здание склада КЭС, представляющее из себя одноэтажное кирпичное здание площадью 243,9 квадратных метра (Кадастровый номер: 50:28:0080115:85). Объект является муниципальным имуществом городского округа Домодедово Московской области», - говорится в сообщении.

Здание сдается под любой вид деятельности, не запрещенный законодательством, и расположено на юге от Москвы по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Шубино-2, Подольское лесничество, Сельвачевское участковое лесничество.

В 2,5 километрах от объекта проходит трасса А-107 (Московской малое кольцо). Начальная цена годовой арендной платы за использование помещения составляет 161 тысяча рублей. Срок аренды - 10 лет.

Аукцион пройдет 25 августа 2020 года. Заявки принимаются до 20 августа на электронной торговой площадке РТС-тендер. Номер процедуры - 38485.