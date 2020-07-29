РИАМО - 29 июл. Сотрудники патологоанатомического отделения больницы в Орехово-Зуеве задержаны по подозрению в мошенничестве с оплатой работ по подготовке тел к захоронению, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Задержаны два лаборанта и врач-патологоанатом отделения ГБУЗ МО «Давыдовская РБ», подозреваемые в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники морга систематически получали от родственников умерших людей 12,5 тысяч рублей за подготовку тел покойных к похоронам. При этом они получали деньги на руки, а гражданам сообщали, что в дальнейшем сами проводят денежные средства через кассу.

«В действительности полученные деньги в кассу не поступали, либо поступали не в полном объеме, так как по прейскуранту стоимость подготовки тела к захоронению в несколько раз дешевле. Схема получения денег была поставлена на поток», — отмечается в материале.

Подозреваемые признали вину. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.