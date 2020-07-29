РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В среду культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия, участники смогут посетить онлайн-выставку, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 14:00 пройдет онлайн-выставка работ художника Надежды Камаловой. В 18:00 «Музыкальное путешествие» - песни в исполнении театра мюзикла «Успех», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram.