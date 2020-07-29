РИАМО – 29 июл. Россияне смогут вернуть часть стоимости путевки по стране в том случае, если путевка покупалась в Сети и была оплачена картой «Мир», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Вы можете оплатить путешествие картой любого банка, главное, чтобы эта карта была картой платежной системы «Мир», — уточняется в материале.

Программа поддержки путешествующих по России стартует в августе. Рассчитывать на кешбэк могут те граждане, кто совершит турпоездку по стране до 20 декабря. Поездка должна длиться не менее пяти дней и четырех ночей.

Россиянам вернут часть средств за отдых в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Крыму, Севастополе, Калининградской области, Краснодарском, Ставропольском краях и Подмосковье.

Куда можно улететь с 1 августа и какие правила действуют для туристов в открытых странах>>