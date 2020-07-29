РИАМО - 29 июл. Вакцина против коронавирусной инфекции, созданная в Национальном исследовательском центре имени Н.Ф. Гамалеи, передана на экспертизу, она может быть зарегистрирована 10-12 августа, сообщает «Интерфакс».

«После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — сказал источник агентства.

По его словам, около 5-7 дней вакцину будут проверять в Росздравнадзоре. Пока препарат находится на проверке в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Затем сформируют пакет документов на вакцину, который пройдет проверки и его направят в министерство здравоохранения РФ.

Сначала вакцину получат люди из группы риска - учителя, врачи и так далее. Убедиться в ее эффективности можно будет только спустя пять-шесть месяцев. По мнению источника, вакцину запустят в массовый оборот в январе-феврале 2021 года.

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29 ИЮЛЯ

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.