РИАМО - 29 июл. Сотрудникам ЗАО «Спецмашмонтаж» в Москве не выплатили зарплату на общую сумму семь миллионов рублей, правоохранители возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

«По версии следствия, в период с июля 2018 года по сентябрь 2019 года руководство ЗАО «Спецмашмонтаж», <...> полностью не выплатило заработную плату 86 сотрудникам», - говорится в сообщении.

При этом финансовая возможность на то имелась.

Уголовное дело возбудили по статье 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат». Расследование продолжается.