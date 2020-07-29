РИАМО - 29 июл. Девять миллиардов рублей перераспределят среди российских регионов на льготы по услугам ЖКХ, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Федеральное агентство новостей.
Эти льготы предназначены для ветеранов, инвалидов, а также жертв радиационных или техногенных катастроф: они оплачивают лишь 50% от стоимости услуг ЖКХ.
Также частичное возмещение расходов получат от государства военнослужащие, семьи погибших военных и жертв катастрофы в Чернобыле, Герои СССР и РФ, учителя и врачи, работающие в сельской местности.
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