РИАМО - 29 июл. Девять миллиардов рублей перераспределят среди российских регионов на льготы по услугам ЖКХ, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эти льготы предназначены для ветеранов, инвалидов, а также жертв радиационных или техногенных катастроф: они оплачивают лишь 50% от стоимости услуг ЖКХ.

«Финансирование льгот проходит за счет федерального бюджета. В 2020 году у 30 регионов появилась дополнительная потребность в финансировании, поэтому было принято решение о перераспределении средств. В целом правительство выделило на эти цели в текущем году более 106 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Также частичное возмещение расходов получат от государства военнослужащие, семьи погибших военных и жертв катастрофы в Чернобыле, Герои СССР и РФ, учителя и врачи, работающие в сельской местности.