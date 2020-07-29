РИАМО - 29 июл. Избирательная комиссия Московской области со среды запустила горячую линию для обращений граждан в связи с предстоящими в сентябре выборами, сообщается на сайте Мособлизбиркома.

«Горячая линия для приема обращений граждан и организаций в период проведения избирательных кампаний в органах местного самоуправления 13 сентября начала работать с сегодняшнего дня. Получить консультации по вопросам, связанным с единым днем голосования можно по телефону: 8 800 550-97-44», – уточняется в сообщении.

Горячая линия Избирательной комиссии Московской области работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45.

В единый день голосования в стране пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов РФ, а также выборы депутатов законодательных органов в 11 субъектах России.