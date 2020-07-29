РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В семи школах подмосковных Люберец 3 августа стартует летняя оздоровительная кампания, сообщила журналистам заместитель начальника управления образованием администрации округа Светлана Яковенко.

В среду глава городского округа Владимир Ружицкий проинспектировал подготовку лагеря в гимназии №16 перед началом летней оздоровительной кампании.

«3 августа в городском округе Люберцы на базе семи образовательных учреждений стартует летняя оздоровительная кампания. В ней примут участие свыше 370 детей», - сказала Яковенко.

По ее словам, в лагерях будут соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами.