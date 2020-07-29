РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В Подольске сотрудники полиции задержали 33-летнего ранее судимого жителя Москвы, подозреваемого в повреждении двух автомобилей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 22-летней местной жительницы о том, что неизвестный повредил два автомобиля иностранного производства около дома на улице Береговой. Общая сумма материального ущерба составила более 295 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя Москвы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.