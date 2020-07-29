РИАМО - 29 июл. У аэропорта Внуково за полугодие 2020 года выявили свыше восьми тысяч случаев неправильной парковки, большинство водителей оставляли машины под запрещающими остановку или стоянку знаками, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Автомобили могут загораживать проезжую часть или создавать аварийную ситуацию, поэтому инспекторы МАДИ (Московской административной дорожной инспекции - ред.) каждый день патрулируют территорию аэропорта», — отмечается в материале.

Кроме того, нарушения помогают выявлять комплексы автоматической фиксации «Стрит Фалькон», автомобили-парконы и камеры, установленные в автобусах.

За счет усиленного контроля правил дорожного движения на территории аэропорта Внуково удалось увеличить его пропускную способность и сократить количество аварий. Во второй половине 2020 года планируется контролировать безопасность еще более строго.