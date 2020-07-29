РИАМО - 29 июл. Пресненский суд Москвы перенес на 30 июля предварительное заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает РИА Новости.

«Предварительное слушание по делу Ефремова отложено на 30 июля 2020 года в 14 часов 15 минут», — сообщили агентству в суде.

Заседание отложили из-за неявки адвокатов актера.

Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Артист за рулем внедорожника Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию, выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada, в котором находился курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика получил тяжелые травмы, из-за которых позже скончался в больнице.

В организме Ефремова впоследствии экспертиза обнаружила большое количество алкоголя и следы наркотиков. Актера задержали в день аварии. В данный момент артист находится под домашним арестом.

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