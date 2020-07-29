РИАМО – 29 июл. Для того, чтобы не съесть лишнего или вредной еды на работе, нужно всегда брать с собой обед из дома в ланч-боксе, считает консультант по коррекции веса Варвара Зародина.

Она уверена, что этот способ поможет отказаться от вредной еды во время обеда на работе, а также поможет сэкономить деньги.

«Я учу своих клиентов перекусывать едой из ланч-бокса. Если человек съел свою порцию из ланч-бокса, то он уже не голоден. Выходя куда-то с коллегами, он вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе. Если ланч-бокса не будет, то человек пойдет на перерыв с коллегами и там с избытком нахватается чего-нибудь не очень полезного», – рассказала Зародина в эфире радио Sputnik.

Она уточнила, что в ланч-бокс входит небольшая порция, но достаточная, чтобы утолить голод.

«Когда человек это съедает, то он съедет ровно то, что запланировал и не более, и это хорошо», – отметила эксперт.

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