РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий усомнился в безопасности одной из зон в строящейся школе, сообщил руководитель территориального управления группы компаний «ПИК» Алексей Митринюк.

В среду Ружицкий проинспектировал завершение строительства школы. Образовательное учреждение находится по адресу: Сиреневый бульвар, дом №1.

«Глава выявил недочеты в части рекреационной зоны, усомнился в безопасности. В школе есть лестница, между которой оборудована площадка для отдыха школьников. Мы услышали эти недочеты и постараемся оборудовать все безопасно. Все эти вопросы мы закроем до открытия школы», - сказал Митринюк.

По его словам, на данный момент все работы завершены, сейчас на объекте порядка 100 человек, которые занимаются наведением порядка и сборкой мебели.