РИАМО – 29 июл. В Московском зоопарке появились на свет двое детенышей египетской летучей собаки, нильского крылана, родившегося мальчика назвали Марш, а девочку – Танго, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

«Малыши родились абсолютно здоровыми. Сейчас они весят чуть больше 20 граммов. Еще около месяца детеныши крылана будут цепляться за своих мам и питаться их молоком. На 2-4 неделях жизни мать начинает приучать детеныша оставаться одному», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Глава зоосада отметила, что мать может найти своих детенышей даже в многотысячных колониях.

В столичном зоопарке живет одна из самых старых колоний египетских летучих собак. Первые крыланы прибыли в Москву из Роттердама в 1996 году. С момента их появления в московском зоосаде родилось 320 потомков. В павильоне «Ночной мир» находится группа не более 18-20 особей.

Марша родила мама по имени Мэм, а девочку Танго – мама Туя.

Египетские летучие собаки – это единственные крыланы, которые обладают эхолокацией, как летучие мыши. Эта способность помогает им ориентироваться в пещерах, где они обитают. Ночью в поисках пищи животные могут пролетать до 40 километров. Крыланы питаются плодами растений, в том числе инжиром, апельсинами, финиками и бананами.

Целиком крыланы могут съесть только спелые плоды, из других они высасывают сок.

Животные также кушают мед, в зоопарке для этого установлен специальный деревянный чурбачок с дырочками. Чтобы покормить летучих собак фруктами, их подвешивают под потолком или размещают в подвесных кормушках. Крыланы едят, повиснув головой вниз и положив пищу на грудь.