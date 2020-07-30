РИАМО - 30 июл. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, почетный гражданин Московской области Ирина Винер-Усманова в четверг отмечает свой 72-й день рождения.

В сфере физической культуры и спорта Винер-Усманова работает уже более 40 лет. Она прошла путь от тренера-преподавателя до главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Винер-Усманова самостоятельно подготовила более 20 мастеров спорта СССР и России, 30 мастеров спорта международного класса, 30 заслуженных мастеров спорта.

Среди учениц Винер-Усмановой – олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы, призеры и медалисты крупнейших мировых стартов, в том числе представляющие Московскую область. Воспитанницами известного тренера были олимпийские чемпионки в групповых упражнениях Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Алина Макаренко, многократные чемпионки мира и Европы Дарья Кондакова и Александра Солдатова, победительница и призер этапов Кубка мира и Гран-при Екатерина Селезнева и многие другие титулованные спортсменки из Подмосковья.

Ирина Винер-Усманова – инициатор создания и учредитель первого в России инновационного Центра прогресса художественной гимнастики в подмосковных Химках, который стал опорным пунктом по подготовке гимнасток сборной России и уникальным спортивно-образовательным кластером для воспитания одаренных гимнасток из Московской области.

Под руководством Винер-Усмановой была разработана передовая тактика и стратегия подготовки к участию российских спортсменок в Олимпийских играх и других важнейших мировых соревнованиях, где они являются неизменными лидерами. Винер-Усманова имеет ученую степень доктора педагогических наук, ученое звание профессора. Она также является автором концепции интегральной подготовки в гимнастических дисциплинах.

Ирина Винер-Усманова родилась 30 июля 1948 года в городе Самарканде. В 1969 году окончила Узбекский институт физической культуры в Ташкенте, где получила высшее физкультурное образование. Начала трудовой путь в 1969 году в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Ташкента.

С 1972 по 1992 год Винер-Усманова работала в Ташкенте сначала тренером сборной команды города, а затем – сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике. После переезда в Москву в 1992 году Винер-Усманова задействована в постоянной тренерской работе в центре олимпийской подготовки.

С 2001 года и по настоящее время Ирина Винер-Усманова является главным тренером спортивной сборной команды России по художественной гимнастике. С 2008 года – президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Ирина Винер-Усманова – Герой труда Российской Федерации. Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом Дружбы, знаком отличия «За благодеяние», а также иностранными и общественными знаками отличия. Винер-Усманова - заслуженный работник физической культуры России, лауреат общероссийской общественной премии «Национальное величие» и лауреат премии Людвига Нобеля (Россия).

Постановлением губернатора Подмосковья от 16 августа 2018 года Ирине Винер-Усмановой присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».