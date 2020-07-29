РИАМО - 29 июл. За месяц в Москве среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 составил 0,28, число новых случаев держится на низком уровне с начала июля, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

«54,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 23,8% – от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,7% – старше 80 лет. Также 4,3% среди заболевших — дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Общее число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в городе достигло 239 986.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.