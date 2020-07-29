РИАМО - 29 июл. На территории Москвы размещено 130 площадок мониторинга за зелеными насаждениями, состояние деревьев и кустарников в 2020 году улучшилось по сравнению с прошлым годом, сообщила журналистам начальник информационно-аналитического отдела ГПБУ «Мосэкомониторинг» Алена Гавриленко.

«Всего в Москве установлено 130 площадок мониторинга за состоянием зеленых насаждений. Из них 100 — непосредственно в столице, а 30 — в ТиНАО», — сказала Гавриленко.

Она отметила, что площадки охватывают весь спектр влияния окружающей среды на зеленые наслаждения.

«Критерии оценки состояния деревьев и кустарников очень большие. Учитывается и возраст, и наличие сухих веток. Только собрав всю информацию, мы можем дать точную оценку», — добавила Гавриленко.

Мониторинг проводится ежегодно в период с конца мая до начала сентября.

Специалист подчеркнула, что состояние деревьев и кустарников в городе по сравнению с 2019 годом стало лучше.

Проблемной территорией, по словам Гавриленко, является ТиНАО, так как там на состояние зеленых насаждений сильно влияют вредители.

Самые распространенные породы деревьев в Москве — клен, липа, береза и тополь. Около 30% из них составляют молодые побеги, 40% — деревья среднего возраста (от 25 до 50 лет), и еще 30% — старше 50 лет.