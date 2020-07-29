РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В городском округе Мытищи еще два выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ, сообщила начальник управления образования муниципалитета Наталья Гречаная.

«И снова по результатам ЕГЭ в городском округе Мытищи есть выпускники, получившие высшие баллы! Выпускник из школы №27 получил 100 баллов на ЕГЭ по химии, а выпускник из школы №5 получил 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Поздравляем наших выпускников!» - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что по результатам ЕГЭ в городском округе уже 39 стобалльных результатов.