РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В городском округе Мытищи еще два выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ, сообщила начальник управления образования муниципалитета Наталья Гречаная.
«И снова по результатам ЕГЭ в городском округе Мытищи есть выпускники, получившие высшие баллы! Выпускник из школы №27 получил 100 баллов на ЕГЭ по химии, а выпускник из школы №5 получил 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Поздравляем наших выпускников!» - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.
Она отметила, что по результатам ЕГЭ в городском округе уже 39 стобалльных результатов.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (1/0)
Где НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
принудИть
Правильно говорить «принУдить»
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (2/0)
Укажите вариант ответа, где во всех словах пропущена одна и та же буква.
не..гораемый, бе..печный, чере..страничный;
Верно, здесь пропущена буква С
с..митировать, без..сходный, сверх..нтеллектуальный;
Правильно: сЫмитировать, безЫсходный, сверхИнтеллектуальный
пр..сыщенный, беспр..кословно, пр..обрел;
Правильно: прЕсыщенный, беспрЕкословно, прИобрел
от..езд, с..ежиться, нав..юченный
Правильно: отЪезд, сЪежиться, навЬюченный
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (3/0)
В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. В каком?
Вратарь хоккейной команды НАДЕВАЕТ экипировку, защищающую его от ударов шайбы.
Здесь все верно, а вот во втором примере подразумевается ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ служба.
Консульский паспорт для лиц, имеющих статус дипломата, выдается МИД РФ российским гражданам, выезжающим на ДИПЛОМАТИЧНУЮ работу.
Служба послов и консулов ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
Все необходимые инструменты были ПРЕДОСТАВЛЕНЫ проводящим ремонт рабочим вовремя.
Здесь все верно, а вот во втором примере подразумевается ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ служба
Наша студенческая команда по баскетболу успешно выступила на ОТБОРОЧНЫХ соревнованиях.
Здесь все верно, а вот во втором примере подразумевается ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ служба
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (4/0)
Укажите цифры, на месте которых пишется НН: «Гибнущий сад и несостоявшаяся, даже незамече(1)ая любовь – две внутре(2)е связа(3)ые темы – придают пьесе А.П. Чехова грустно-поэтический характер».
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
1, 2, 3
В первом предложении выделен деепричастный оборот. Во втором предложении причастный оборот не обособляется, так как стоит перед определяемым словом.
1, 3
В первом предложении выделен деепричастный оборот. Во втором предложении причастный оборот не обособляется, так как стоит перед определяемым словом.
3
В первом предложении выделен деепричастный оборот. Во втором предложении причастный оборот не обособляется, так как стоит перед определяемым словом.
1, 2, 3, 4
В первом предложении выделен деепричастный оборот. Во втором предложении причастный оборот не обособляется, так как стоит перед определяемым словом.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (6/0)
В каком из предложений нужно поставить ОДНУ запятую?
Обычно отец уходил на рыбалку или уезжал на охоту затемно.
Солнце здесь восходит быстро и сразу заливает лес и поле согревающим светом.
Вдали виднелись грозные шапки гор да мелкие деревушки под ними.
Способность ориентироваться во времени есть как у животных так и у растений.
Верно. Однородные члены здесь соединены при помощи двойного союза «как…, так и».
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (7/0)
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка при образовании формы слова. Укажите, в каком.
КЛАДИ на стол
Здесь все правильно, а вот в третьем варианте верно «к четыремстам»
килограмм ЯБЛОК
Здесь все правильно, а вот в третьем варианте верно «к четыремстам»
к ЧЕТЫРЕХСТАМ солдатам
Верно «к четыремстам»
петь ЗВОНЧЕ
Здесь все правильно, а вот в третьем варианте верно «к четыремстам»
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (8/0)
Укажите вариант ответа, где во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная в корне.
осн..стить, аргум..нтировать
Проверочные слова – снАсть, аргумЕнт.
соприк..сновение, ..реол
В слове «соприкосновение» – чередующаяся гласная, в слове «ореол» – непроверяемая.
в..кансия, разб..лтать
Обе гласных непроверяемые.
р..вномерный, пан..рама
Равномерный – чередующаяся гласная, панорама – непроверяемая.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (9/0)
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Фото Анастасия Осипова ©
РИАМО
Этот журнал вовсе (не)интересен.
Оборот «вовсе не», частица пишется раздельно.
(Не)прекращающиеся дожди заставили нас свернуть с намеченного маршрута.
В данном случае НЕ с причастием пишется слитно, так как отсутствует противопоставление или зависимое слово.
В эти тревожные дни она почти (не)притрагивалась к пище.
НЕ с глаголом пишется раздельно.
Так поступают только люди, (не)думающие о последствиях.
Причастие с зависимым словом, в этом случае НЕ пишется раздельно.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (10/0)
Нужна ли запятая в следующем предложении? Почему? «В Египте кошки считались священными животными ( ) и почитались наравне с фараонами и богами».
Сложносочиненное предложение, перед союзом «и» запятая не нужна.
Сложносочиненное предложение, перед союзом «и» нужна запятая.
Простое предложение с однородными членами, перед союзом «и» нужна запятая.
Простое предложение с однородными членами, перед союзом «и» запятая не нужна.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (11/0)
«Безымянный червь точил его сердце», – пишет Н.В. Гоголь.
Какой прием выразительности здесь использован?
Метафора
Верно, это скрытое сравнение.
Литота
Нет, литота – это художественное преуменьшение, а здесь метафора – скрытое сравнение.
Сравнительный оборот
Нет, явного сравнения здесь нет, есть скрытое – метафора.
Гипербола
Нет, гипербола – это художественное преувеличение, а здесь метафора – скрытое сравнение.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (12/0)
Объясните постановку двоеточия в предложении: «В послевоенный период в деревне было трудно: сказывалась и нехватка рабочих рук, и несколько неурожайных лет».
Фото сайт администрации Красногорска ©
Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на результат того, о чем говорится в первой части.
Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию второй части.
Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем говорится в первой части.
Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о чем говорится во второй части.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (13/0)
«В эмиграции Марина Цветаева часто вспоминала и восхищалась поэзией Бориса Пастернака». Какая ошибка здесь допущена?
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
Троечка
Необходимый минимум вы набрали. С такими баллами по русскому вы можете попытать счастья на техническом или естественно-научном факультете, а вот гуманитарная стезя, похоже, не для вас.
Четверка
Вы неплохо знаете русский язык – школьные годы явно не прошли для вас зря. Однако для более высокого результата стоит еще подучить предмет.
Чистые 100 баллов
Поздравляем, вы почти поступили на филологический факультет! Осталось только написать сочинение.
Пятерка с минусом
Вы отлично потрудились, ваш результат близок к идеалу. Можете подавать документы на бюджет!
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