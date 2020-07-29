РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В городском округе Мытищи в опросе на тему преобразования центрального парка культуры и отдыха приняли участие более двух тысяч человек, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

«Мытищинцы помнят, как преображались набережная и центральный парк. И теперь думается, что так оно всегда и было. Недавно мы провели опрос. Мы получили отклик более чем от двух тысяч человек! Хороший показатель. Значит, нашим жителям не безразличен парк», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что опрос был открытым. Жителей приглашали принять в нем участие онлайн на сайте администрации и в соцсетях, также было организовано анкетирование в самом парке и на набережной. Этим занимались волонтеры.

«В итоге у нас есть народное мнение, и оно очень важно для нас. На основе предложений сформирована концепция.

Наш парк отличный, безусловно, но уже пришло время с новыми стандартами и запросами от жителей. Поэтому масштабное изменение Мытищинского центрального парка культуры и отдыха будет», - уточнил Азаров.

Он отметил, что главный архитектор проекта - руководитель НПО «Вектор» Кирилл Теслер. Его команда провела анализ для будущей концепции, используя мнения жителей разных возрастов.

«Кирилла мы знаем, он автор проекта парка «Яуза». Эта работа - золотой призер Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2020». Мне представленная реконструкция общественного пространства понравилась.

Проект разобьем на этапы. Предполагаем, их будет три. Пока упущу детали самой концепции, так как впереди согласование с министерством благоустройства», - заключил Азаров.

Он будет держать жителей в курсе развития событий этого интересного для Мытищ проекта.