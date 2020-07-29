РИАМО - 29 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУ «Мосавтодор» для включения ООО «Паритет» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку световозвращателей», - говорится в сообщении.

Общество нарушило условия контракта, и учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы сторон, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Паритет» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.