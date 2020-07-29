РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. Во всех школах Щелкова идет подготовка к новому учебному году, сообщается на сайте администрации городского округа.

На данный момент в муниципалитете действует 26 школ, 43 детских сада и 12 учреждений дополнительного образования.

«Особое внимание уделяется подготовке пищеблоков – с 1 сентября по поручению президента РФ необходимо обеспечить всех учеников начальных классов горячим питанием», – говорится в сообщении.

Новые оборудование и мебель устанавливаются в пищеблоках 13 школ. Предусмотрен ремонт столовых шести учреждений образования. Все работы планируется завершить до 20 августа.

Кроме этого, с 1 сентября планируется введение в эксплуатацию второго корпуса школы №2 в микрорайоне Солнечный, рассчитанного на 1,1 тысячи мест.