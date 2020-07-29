РИАМО – 29 июл. Этим летом в России цены на фрукты и ягоды упали на 10-20% в сравнении с прошлым годом, что подхлестнуло спрос на данные категории товаров среди покупателей, пишет в среду газета «Известия».

«Снизились цены на ягоды и фрукты — например, черешня подешевела на 10–15% в сравнении с 2019 годом, персики и нектарины — на 10%, а арбузы и дыни — на 10–20%», — отмечается в публикации.

О снижениях цен рассказали ритейлеры. Предполагается, что цены упали из-за роста поставок из-за рубежа: большой объем предложения заставляет снижать цены. Соответственно, увеличился и рост продаж.

Примечательно, что на фоне пандемии россияне стали склоняться к здоровому образу жизни. Они чаще стали употреблять овощи, фрукты, ягоды и разнообразные продукты растительного происхождения.