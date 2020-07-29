РИАМО - 29 июл. В столице благоустроят набережную Тараса Шевченко и Бережковскую набережную до конца 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, на этих набережных еще в 2019 году начали подготовительные работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

До начала эпидемии планировалось обустроить 40 улиц и 180 парков в городе, но из-за коронавируса работы пришлось перенести на следующий год. Однако Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко планируют благоустроить в этом году.

«Еще в прошлом году на этих набережных были начаты подготовительные работы. И уже только поэтому не хотелось оставлять разрытые улицы еще на один год», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он добавил, что, по проекту, приведут в порядок набережную Тараса Шевченко от Новоарбатского до Бородинского моста, Бережковскую набережную до моста Богдана Хмельницкого, половину Украинского бульвара и обе Бородинские улицы.

На сегодня многие набережные столицы – это узкие тротуары и широкие проезжие части, из-за чего людям сложно чувствовать себя в безопасности. В ходе благоустройства тротуары расширят и отделят их от проезжей части, высадив зеленую стену из кустарников и деревьев.

Пространство у воды будет сделано для пешеходов, у проезжей части обустроят дорожки для тех, кто ездит на самокатах и велосипедах.

На набережной Тараса Шевченко появятся места для отдыха и летом, и зимой, а также детские площадки. Зимой, по мнению авторов проекта, можно здесь сделать снежные горки.

Рядом с Киевским вокзалом на Бережковской набережной создадут комфортные условия для пешеходов и пассажиров речных трамвайчиков. От этой набережной часто начинаются прогулки по Москве-реке. У гостиницы «Славянская» появится зона прибрежных кафе.

По словам Собянина, пока планируется отложить благоустройство части Украинского бульвара, так как на одном из участков улицы строят оборотные тупики метро. Однако в этом году приведут в порядок запущенный парк бульвара.

В парке появится больше зелени, пешеходные дорожки разделят потоки пассажиров метро и тех, кто неспешно гуляет.

«Благоустройство в Дорогомилове на этом не заканчивается. Район – большой, будем шаг за шагом приводить его в порядок», — заключил мэр столицы.