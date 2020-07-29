РИАМО - 29 июл. В столице выявили 671 новый случай коронавирусной инфекции, общее число зафиксированных случаев заболевания в городе достигло 239 986, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки после проведенного лечения в Москве выздоровели 625 Covid-пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 176 437.

Также за сутки в Москве скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число смертельных случаев в мегаполисе достигло 4434.

В целом по России за прошедшие сутки выявили 5475 случаев заражения коронавирусом, почти у 27% новых Covid-пациентов не зафиксировано клинических проявлений болезни.

Кроме того, за сутки в РФ вылечились 8116 человек, скончались 169 пациентов с диагностированным коронавирусом.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 828 990. За период пандемии в стране зафиксировано 13 673 смерти, выздоровели 620 333 человека.

В целях профилактики заражения Covid-19 во всех общественных местах необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.