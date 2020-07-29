РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В подмосковных Люберцах строящаяся школа на 1,5 тысячи учеников откроется к 1 ноября, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий проинспектировал завершение строительства школы. Образовательное учреждение находится по адресу: Сиреневый бульвар, дом №1.

«Школу мы планировали открыть к 1 сентября, но в связи с пандемией работы были приостановлены. Школа по сути готова, разрешение на ввод мы получим к середине августа, дальше необходимо получить лицензию на эксплуатацию школы. На все эти вопросы уходит около двух месяцев. На сегодняшний день школа готова, но ввести в эксплуатацию мы планируем ее с 1 ноября», - сказал Ружицкий.

По его словам, школа современная, рассчитана на 1,5 тысячи учеников. В школе четыре спортзала, актовый зал на 600 мест и столовая на 700 мест.