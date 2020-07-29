РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Кражу дорогостоящей алкогольной продукции пресекли в торговом центре подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

«Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны задержали 31-летнего жителя Владикавказа. Он собирался вынести из торговой точки 13 бутылок виски, не оплатив товар», - говорится в сообщении.

Действия мужчины заметили сотрудники магазина.

«Наряд группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия по сигналу «Тревога». Мужчина был передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», - добавляется в материале.

Кроме того, в Домодедове сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичное преступление. Он также пытался вынести из торгового центра элитную алкогольную продукцию, спрятав товар в рюкзаке. Осуществить преступный умысел мужчине не удалось. Он был задержан прибывшими на место росгвардейцами.

«В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Сумма причиненного ущерба устанавливается», - заключается в материале.