РИАМО - 29 июл. Подмосковные полицейские задержали в Красногорске двоих подозреваемых в незаконном производстве наркотических средств, в оборудованной лаборатории обнаружили и изъяли около 24 килограммов мефедрона, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Мужчина со своим бывшем зятем в одном из СНТ организовали лабораторию по изготовлению мефедрона», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время осмотра помещения оперативники обнаружили противогаз, канистры, стеклянные колбы, сушильный шкаф, электроплитку, вакууматор, электронные весы, а также три ведра с вязкой жидкостью. Исследование подтвердило, что изъято около 24 килограммов мефедрона.

Задержанные пояснили, что изготовленный наркотик они планировали реализовать бесконтактным способом через интернет-магазин.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Мужчин заключили под стражу», — добавила Волк.