РИАМО - 29 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным предупреждение Московского областного УФАС России, выданное администрации городского округа Ступино, о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в управление обратился человек, который пожаловался на нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении земельным участком.

«По итогам рассмотрения заявления, управление выдало администрации предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в передаче земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов», - говорится в сообщении.

Администрация не согласилась с предупреждением и обратилась в суд. Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.